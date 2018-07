La divertida despedida de Alonso en Indianápolis: ¡bebió leche al terminar la rueda de prensa!

BROMEÓ AL FINALIZAR LA CONFERENCIA TRAS LA CARRERA

Fernando Alonso dejó un simpático momento en la rueda de prensa posterior a las 500 millas de Indianápolis. El piloto asturiano, que no pudo acabar la carrera, se despidió de los periodistas bebiendo de un cartón de leche, la tradición reservada a los campeones. "Sé que no he ganado, pero me encanta la leche", dijo entre las risas de los presentes.