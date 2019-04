La CUP planteó a JxCat y ERC un pacto de investidura con un proceso constituyente

LA CUP HA HECHO PÚBLICO EL DOCUMENTO

En el documento, que no se llegó a firmar, la CUP especifica que "no es un acuerdo general de Govern", porque "no existe coincidencia con JxCat y ERC respecto a gran parte de las políticas a desarrollar", pero sí que servía, para la formación antisistema, para "hacer efectiva" la investidura de Carles Puigdemont.