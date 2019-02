Junqueras dice que la gente concentrada alrededor de la consellería mantenía una "actitud pacífica, respetuosa"

DECLARACIÓN EN EL JUICIO AL 'PROCÉS'

Junqueras ha negado que se destinasen fondos públicos a la celebración del referéndum. "A los contribuyentes no les costó nada". Durante su declaración ha asegurado que el 1-O no supuso "ningún gasto ni ningún coste para los contribuyentes ni para nadie" y ha dicho que así lo reconocieron algunos representantes públicos como el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. También ha asegurado que él no conocía el documento #EnfoCATs.