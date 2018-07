Ingreso en prisión sin fianza de Domingo Enrique Castaño

SU ESPOSA HA QUEDADO EN LIBERTIDAD SIN FIANZA

El ex director del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y ex asesor del grupo socialista se ha acogido a su derecho a no declarar. Debido a esto, la juez Alaya ha dictado este auto por la comisión de presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales.