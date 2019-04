Iceta lamenta la "radicalización" del PDeCAT pero explica que los hechos del 1-O no constituyen un delito de rebelión

LES ACUSA DE IRSE A LOS EXTREMOS

Miquel Iceta ha vuelto a afirmar que los hechos del pasado mes de octubre no suponen un delito de rebelión. Sin embargo ha explicado que no van a "no van a hacer público" un gesto de apoyo "a una persona que se ha saltado la ley". Preguntado por el llamado "bloque del 155" ha asegurado que nunca existió y que su formación siempre se ha sentido más cómoda con partidos de "izquierdas"