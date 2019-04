Estos son los 15 diputados socialistas que han incumplido el mandato del partido y han votado 'no' a la investidura de Rajoy

RAJOY, REELEGIDO PRESIDENTE DEL GOBIERNO

El Comité Federal del PSOE acordó el pasado domingo abstenerse en la segunda votación de la investidura a Mariano Rajoy. Sin embargo, esta decisión no ha sido acogida por unanimidad por todo el grupo, el pasado martes el PSC se reunió para determinar que su posición seguía siendo la de mantener su 'no' al candidato del PP. A esta postura se sumaron las independientes Margarita Robles y Zaida Cantera. Quedaban dudas sobre qué haría el exsecretario general, Sánchez, que hoy mismo ha anunciado que renunciaba a su acta como diputado, precisamente para no tener que abstenerse. Tampoco hasta este sábado se tenía certeza sobre lo que iban a hacer dos diputados de Baleares y una de Galicia, finalmente 15 han sido los que han incumplido el mandato de partido.