Esperanza Aguirre dimite de todos sus cargos en el Ayuntamiento de Madrid: "Me siento engañada y traicionada"

EN UNA DECLARACIÓN PÚBLICA SIN PREGUNTAS

Esperanza Aguirre ha "asumido sus responsabilidades" y ha anunciado en una declaración pública su dimisión como Portavoz del PP y como concejal en el Ayuntamiento de Madrid. "No vigilé más este Ayuntamiento y este auto y esta prisión no son una prueba definitiva contra Ignacio González, pero sí demuestran que yo no vigilé todo lo que debía. Por eso dimito como Portavoz y como concejal del Ayuntamiento".