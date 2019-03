Esperanza Aguirre deja la política por tercera vez en sus 40 años de trayectoria

UNA CARRERA EN TRES ACTOS

No es la primera vez que Esperanza Aguirre decide dejar la primera línea de la política. En 2012 anunció que dejaba la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero no estuvo mucho tiempo alejada. La que fue la primera presidenta del Senado no consiguió convertirse en la primera alcaldesa de la capital de España y en 2016 volvió a anunciar su retirada de la política.