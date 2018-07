Recrean con LEGO el enlace del Príncipe Harry y su prometida Meghan Markle

EL PRÓXIMO 19 DE MAYO

El Príncipe Harry y su prometida Meghan Markle ya tienen su figura de LEGO. La próxima boda en la Casa Real Británica tendrá lugar el próximo 19 de mayo y para la ocasión no solo tienen su muñeco sino también su propio Castillo de Windsor. A esta reproducción, hecha con miles de pequeñas piezas, no ha querido faltar nadie. Desde la Familia Real al completo, pasando por los invitados y como no, los fotógrafos y las cámaras que inmortalizarán esta boda.