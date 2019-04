Zoido: "El escrito de los fiscales no cambia nada"

EL MINISTRO DEL INTERIOR RESPALDA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD

Da por buenas las explicaciones del secretario de Estado de Seguridad, José A. Nieto, sobre su reunión con el hermano de Ignacio González, ya que no sabía que estaban siendo investigados. Zoido dice que el escrito de los fiscales hablando de "chivada" del secretario no cambia nada porque no le imputan ningún delito.