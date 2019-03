Zarzuela niega el acceso a los redactores en los 'actos gráficos'

Zarzuela negará el acceso de los redactores en aquellos actos que tengan exclusivamente cobertura gráfica a partir del próximo lunes y después de que esta semana se difundiera un vídeo que mostraba el enfado de Don Juan Carlos por el tratamiento de algunos medios de comunicación sobre su estado de salud.

En la agenda de actos oficiales de la Familia Real para la semana próxima se especifica que las audiencias en el Palacio de la Zarzuela y en el Palacio Real de El Pardo tendrán "cobertura informativa exclusivamente gráfica". Un portavoz de Casa Real ha aclarado que a partir del lunes los redactores no podrán acceder a aquellos actos a los que se haya convocado exclusivamente a prensa gráfica, tanto fotógrafos como cámaras de televisión.

Hasta la fecha, los redactores podían permanecer junto a los gráficos al inicio o término de los actos pensados para que la prensa pueda tener imágenes de esas reuniones o audiencias, en las que en ocasiones los redactores podían presenciar alguna anécdota o incluso intercambiar algunas palabras con Su Majestad. Se hacía así "por naturalidad o costumbre", ha reconocido la misma fuente. Pero esta semana esa costumbre ha tenido un efecto no deseado para la Casa del Rey.

Don Juan Carlos se mostró visiblemente molesto

Los periodistas que acudieron el martes pasado a Zarzuela con motivo de una audiencia de Don Juan Carlos justo un día después de que se anunciara que le operarían de la rodilla derecha le preguntaron durante el acto cómo se encontraba. Y el Rey, enfadado, les contestó: "Fatal, no me veis. Lo que os gusta es matarme y ponerme un pino en la tripa todos los días en la prensa. Eso es lo que hacéis la prensa", si bien unos minutos después volvió a acercarse al reducido grupo de prensa, esta vez más conciliador, para precisar que quizás no se comportaba así toda la prensa, pero sí algunos medios de comunicación.

El jefe del Estado expresaba de esta forma su malestar, aunque no era la primera vez, por las continuas especulaciones en torno a su salud desde que se operara en mayo de 2010 para que le extirparan un nódulo pulmonar que resultó benigno, intervención de la que quedó completamente recuperado.