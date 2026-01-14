Vicente Vallés, sobre el choque entre PSOE y Sumar por la vivienda: "Es una muestra muy evidente de que están en un 'sálvese quien pueda'"

Hace mucho tiempo que no hay un minuto de descanso en Moncloa, porque los problemas se acumulan sobre la mesa del presidente del Gobierno. Si no es por los escándalos de corrupción, es por las denuncias de acoso sexual o por perder votaciones importantes en el Parlamento. Así se llegó a Navidad.

Pero la vuelta de las vacaciones navideñas ha situado en los grandes titulares dos asuntos que afectan de forma muy directa a los ciudadanos: la financiación autonómica, que condiciona la calidad de la sanidad o la educación; y el alto precio de los alquileres. Pues bien, sobre los alquileres, asistimos a un nuevo espectáculo de los dos socios de coalición, PSOE y Sumar, que se han enzarzado en una entretenida guerra a través de los medios de comunicación.

Y, en el caso de la financiación autonómica, Moncloa solo tiene el apoyo de Cataluña, que es la única comunidad que se siente bien tratada por el Gobierno. Estamos ante una muestra muy evidente de que los dos partidos del Gobierno están en un "sálvese quien pueda", cada uno haciendo la guerra por su cuenta, porque ambos saben que buena parte de su futuro electoral puede depender del disgusto que muchos españoles tienen por el altísimo precio de los alquileres.

