Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

LA OPINIÓN

Vicente Vallés, sobre el choque entre PSOE y Sumar por la vivienda: "Es una muestra muy evidente de que están en un 'sálvese quien pueda'"

El director y presentador de Antena 3 Noticias 2 aborda el choque entre los dos partidos del Gobierno de coalición en materia de vivienda.

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés, sobre el choque entre PSOE y Sumar por la vivienda: "Es una muestra muy evidente de que están en un 'sálvese quien pueda'" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Vicente Vallés
Publicado:

Hace mucho tiempo que no hay un minuto de descanso en Moncloa, porque los problemas se acumulan sobre la mesa del presidente del Gobierno. Si no es por los escándalos de corrupción, es por las denuncias de acoso sexual o por perder votaciones importantes en el Parlamento. Así se llegó a Navidad.

Pero la vuelta de las vacaciones navideñas ha situado en los grandes titulares dos asuntos que afectan de forma muy directa a los ciudadanos: la financiación autonómica, que condiciona la calidad de la sanidad o la educación; y el alto precio de los alquileres. Pues bien, sobre los alquileres, asistimos a un nuevo espectáculo de los dos socios de coalición, PSOE y Sumar, que se han enzarzado en una entretenida guerra a través de los medios de comunicación.

Y, en el caso de la financiación autonómica, Moncloa solo tiene el apoyo de Cataluña, que es la única comunidad que se siente bien tratada por el Gobierno. Estamos ante una muestra muy evidente de que los dos partidos del Gobierno están en un "sálvese quien pueda", cada uno haciendo la guerra por su cuenta, porque ambos saben que buena parte de su futuro electoral puede depender del disgusto que muchos españoles tienen por el altísimo precio de los alquileres.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Pedro Sánchez exige a Irán el cese "inmediato" de los actos de represión y las detenciones de las "protestas pacíficas"

Imagen de Pedro Sánchez

Publicidad

España

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés, sobre el choque entre PSOE y Sumar por la vivienda: "Es una muestra muy evidente de que están en un 'sálvese quien pueda'"

Santiago Abascal, líder de Vox

Santiago Abascal tilda a Pilar Alegría de "mujer objeto" y ella responde: “Ojalá se queden solos”

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente

Montero y Puente cobran 29.000 euros anuales del Congreso por gastos de vivienda a pesar de vivir en residencias oficiales

Paco Salazar
Paco Salazar

La Fiscalía no apoya que se investigue al exsocialista Paco Salazar por acoso sexual

Miguel Ángel Gallardo
Extremadura

Miguel Ángel Gallardo renuncia a su acta de diputado en Extremadura y deja de ser aforado

Yolanda Díaz
Yolanda Díaz

Yolanda Díaz pide al PSOE "cuidar" la coalición: "Para que Vox no llegue a la Moncloa hay que arreglar el problema principal que se llama vivienda"

Yolanda Díaz ha condenado la respuesta de Isabel Díaz Ayuso ante las acusaciones e investigación contra Julio Iglesias por acoso sexual.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno
Vivienda

Los socios de Gobierno de Pedro Sánchez adelantan que votarán en contra de las medidas de vivienda

Los socios acusan al Gobierno de beneficiar a los propietarios. Moncloa se queda sin apoyo para su nuevo plan.

Imagen de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez exige a Irán el cese "inmediato" de los actos de represión y las detenciones de las "protestas pacíficas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Ayuso, sobre Julio Iglesias tras ser denunciado: "Madrid jamás contribuirá al desprestigio del cantante"

Aldama y Koldo

Koldo García pide al juez que imponga también una fianza a Víctor de Aldama

Publicidad