Urkullu advierte al Gobierno de que "también tiene un problema en Euskadi"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha advertido al Gobierno de que además de en Cataluña "también tienen un problema en Euskadi" porque "está dando pasos atrás", "trata de recentralizar" y "no cumple lo acordado", en referencia a las competencias del Estatuto de Gernika aún sin transferir.

El PNV ha celebrado el Alderdi Eguna (Día del Partido) en Foronda (Álava), en el que han estado presentes las elecciones catalanas tanto en los discursos como con una 'senyera' colocada en un lugar destacado del escenario. Urkullu ha deseado "suerte" a los catalanes y también "que se respete la democracia".

"España lo ha presentado como un problema, pero no se dan cuenta de que el problema es de ellos. Tienen un problema en Cataluña y lo tienen también en Euskadi. España está dando pasos hacia atrás y no cumple lo acordado.

Ese es el problema", ha dicho el lehendakari. Urkullu ha defendido la "construcción nacional" de Euskadi en la Unión Europea y ha abogado para lograrlo por una "consulta legal y pactada" basada en el "reconocimiento mutuo" y en la "bilateralidad" entre Euskadi y el Estado porque, según ha explicado, cree en "la unión desde la voluntad democrática y la libre adhesión". Ha reconocido que no será una tarea "fácil" pero ha considerado que "nunca ha habido una oportunidad como ésta" para "enmarcar el autogobierno vasco en Europa". Para ello, es necesario, ha dicho, un nuevo estatus-político que "respete las decisiones democráticas del pueblo vasco".

"No vamos a olvidar nuestras aspiraciones como pueblo", ha enfatizado el lehendakari, y ha añadido: "Confío en el futuro de Euskadi si se diseña, se decide y se construye en Euskadi. Sólo así está garantizado el futuro de Euskadi".

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha apostado también por "dar nuevos pasos en la vía vasca hacia la libertad" y ha anunciado que el PNV no parará hasta "conseguir lo que Euskadi se merece: su reconocimiento como nación y sus derechos políticos como pueblo, empezando por poder decidir su futuro y una relación de bilateralidad con el Estado que le sitúe de igual a igual". Ha afirmado que el País Vasco seguirá "su propio camino" y que "no acelerará cuando otros lo hagan, como no se ha parado cuando otros lo estaban" porque "tiene su propia hoja de ruta". En este sentido ha dicho que Cataluña y Euskadi deben poder elegir cada uno su camino aunque ambos terminen en el mismo lugar: "Ser libres en la Unión Europea".

"Somos vascos y solo vascos. Que se queden con su nacionalidad", ha dicho Ortuzar en referencia a la polémica sobre si los catalanes mantendrían la nacionalidad española en caso de independizarse de España. El presidente del PNV ha deseado "lo mejor" a la "nación catalana" y también que "pueden decidir su futuro en libertad, sin coacciones ni amenazas, sin campañas tan sucias como ésta", que se ha basado "en el miedo", ha dicho.

Ortuzar ha vaticinado que se acerca "un tiempo político importante para Euskadi" y que el PNV debe "persuadir a los demás de que su vía es la correcta": alcanzar primero un acuerdo entre los vascos sobre el autogobierno y "después, si es posible, con el Estado y con Europa".

También se ha dirigido a la izquierda abertzale, a la que ha advertido de que Euskadi "no puede perder otros 40 años esperándoles". "Supuestamente quieren ir más rápido, meter la directa, pero que tengan claro que cuando uno va más rápido por el camino equivocado, lo único que consigue es alejarse más rápido de la meta". "Esa es la historia de la izquierda abertzale: ir a toda velocidad pero por el camino equivocado", ha sentenciado Ortuzar