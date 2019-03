Urkullu: “Es imposible que Cataluña cree un estado propio en un mes”

"Hay que decir las cosas con claridad", ha puntualizado Urkullu en una entrevista en la que ha recalcado que existe "una vida cotidiana, que refleja la realidad, y que no se rompe de la noche a la mañana", ha insistido Urkullu este miércoles.



Urkullu ha mantenido que él no es partidario de las declaraciones unilaterales, que "no son beneficiosas para la sociedad", sino que defiende la bilateralidad "basada en el pacto".



Ha dicho que está "íntimamente convencido" de que el presidente catalán en funciones, Artur Mas, ha reivindicado, precisamente, "una negociación y un acuerdo con el Gobierno español", pero en el caso catalán "la inteligencia ha brillado por su ausencia en los gobernantes españoles".



En el caso de Euskadi, y en relación a la proposición presentada por EH Bildu en el Parlamento Vasco en la que incluye una consulta sobre la independencia vasca para 2016, el lehendakari ha asegurado que en el País Vasco no se vivirá una situación como la catalana. Ha enmarcado la iniciativa de la citada coalición en "necesidades internas o electoralistas" ya que está planteada "fuera de la ponencia de autogobierno constituida en la Cámara vasca".



Sobre la negativa del PNV a participar en la ronda de contactos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras la declaración catalana, Urkullu ha manifestado que "entiende" la posición de su partido ya que "ser invitado a una mesa en la que todo está precocinado y en este momento político, tiene un sesgo electoralista".



"Estas conversaciones se deberían haber mantenido hace muchos años para definir el modelo de Estado cara el futuro", ha mantenido.