Un emocionado Iceta despide a Rubalcaba en un acto del PSC en Barcelona

Ha destacado su vida "como servidor público"

La muerte del histórico dirigente socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha teñido de luto el primer día de campaña para las elecciones del 26M. Iceta se ha mostrado visiblemente emocionado en un acto donde ha dicho que "hoy no queremos hacer campaña, pero no queremos olvidar al amigo, no queremos olvidar al compañero, no queremos olvidar a Alfredo".