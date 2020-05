Coronavirus España hoy: Última hora de la desescalada y datos de contagios y muertes, en directo

CORONAVIRUS ESPAÑA: La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha alertado hoy que la centralización por la que ha optado el Gobierno para afrontar la crisis sanitaria del COVID-19 "ha agudizado y profundizado el conflicto político Cataluña-España", por lo que ha pedido reanudar la mesa del diálogo lo antes posible. Sobre el estado de alarma, ha apuntado que ERC aún no ha decidido si apoyará o no una nueva prórroga, porque su partido "no comparte la gestión realizada por el Gobierno español".