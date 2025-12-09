Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Tres exaltos cargos de Ayuso que impedían la derivación de mayores en residencias a hospitales declaran como imputados

Los citados son los cargos autonómicos que firmaron los protocolos que impedían la derivación de mayores residentes en residencias a hospitales en el momento más comprometido de la pandemia.

Residencia de mayores Adolfo Suárez

Ángela Clemente
Publicado:

Tres exaltos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, están citados a declarar desde este martes como imputados en relación con la gestión que se llevó a cabo en las residencias de mayores públicas de la comunidad durante la pandemia de COVID-19. Aunque no llegaron a prestar declaración, los investigados ya fueron citados en dos ocasiones anteriores.

Se investiga si cometieron un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid, un delito castigado por el artículo 511 del Código Penal. Aunque la causa se había archivado de manera provisional, se reabrió el pasado 1 de abril a solicitud de la Fiscalía Provincial.

En esta ocasión, los citados son los cargos autonómicos que firmaron los protocolos que impedían la derivación de mayores residentes en residencias a hospitales en el momento más complicado de la pandemia. En concreto, son el que fuera director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño, Carlos Mur, y su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo, además de Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (Summa112), cuyo cometido era gestionar las ambulancias públicas.

Es a partir de las 10:00 horas cuando los tres exaltos cargos están citados a declarar como investigados en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, donde se analiza la querella interpuesta por la familiar de una persona que vivía en la residencia Amavir Valdebernardo.

El miércoles será cuando deban comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, también a partir de las 10:00 horas. En este caso, la querella fue presentada por la familiar de una persona que vivía en la residencia Sanitas Torrelodones. En los procedimientos judiciales también se encuentran imputados los geriatras de enlace de los hospitales Gregorio Marañón y Puerta de Hierro. Estos exaltos cargos ya fueron citados en dos ocasiones anteriores.

En mayo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid les llamó, pero no comparecieron tras alegar que no se les había dado traslado de las actuaciones. El Juzgado Instrucción número 6 de Leganés también les citó, pero suspendió la declaración tras inhibirse en favor del Juzgado Madrid, que investigaba el caso con anterioridad.

