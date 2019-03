El tono de voz se ha elevado en la segunda intervención de Rajoy y Rubalcaba

La segunda intervención de Rajoy, en respuesta a todos los portavoces, ha sido incluso más firme que la primera. Ha elevado el tono de su voz, y ha gesticulado con más intensidad. Y ha empezado diciendo que no es consciente de haber cometido ningún delito, que no está en política para enriquecerse porque tiene profesión, y que no va a dimitir ni a convocar elecciones. Rubalcaba le ha vuelto a recordar los mensajes de móvil, y le ha dicho a Rajoy que está haciendo daño a España.

Publicidad