Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Isabel Díaz Ayuso

Tenso rifirrafe en el pleno entre Díaz Ayuso y la oposición: "¿Algún líder del PSOE quiere salir conmigo?"

El debate del estado de la Región en la Asamblea de Madrid ha terminado convertiéndose en un duro cruce de reproches entre la presidenta madrileña y las portavoces de PSOE y Más Madrid.

Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid

Tenso rifirrafe en el pleno entre Díaz Ayuso y la oposición: "¿Algún dirigente del PSOE quiere salir conmigo?" | EFE

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

Lo que debía ser un debate sobre el estado de la Región ha acabado este viernes en la Asamblea de Madrid en un enfrentamiento directo entre Isabel Díaz Ayuso y la oposición. La presidenta regional ha recriminado a los grupos su "obsesión" con su vida personal y la investigación abierta contra su pareja, Alberto González Amador, acusado de fraude fiscal.

"¿Yo no puedo salir con nadie que se relacione con una empresa en la Comunidad de Madrid, entonces con quién puedo salir?¿Con el hermano de Pedro Sánchez, que no le he visto la inspección fiscal?", ironizaba Ayuso, defendiendo además que el grupo Quirón "lleva décadas trabajando con la Comunidad, mucho antes de que yo comenzara una relación con González Amador".

Duras críticas desde la oposición

Las portavoces de la izquierda no se han guardado nada. Mar Espinar, del PSOE, ha llegado a afirmar: "Usted es mala persona y una pésima presidenta". En la misma línea, Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, ha asegurado que Ayuso "solo vino por el dinero y los privilegios, vino a pegarse la vidorra que nunca podría tener trabajando fuera de la política. Usted y su novio, que está a un pasito de compartir patio con Montoro en Soto del Real".

Ambos grupos han centrado gran parte de sus intervenciones en vincular la situación judicial de González Amador con la relación de la Comunidad de Madrid con el grupo Quirón, uno de sus principales proveedores.

Ayuso contraataca

Lejos de esquivar la polémica, Ayuso ha devuelto las críticas con ironía: "Me dicen la pareja que tengo que tener y ya yo les voy a pedir permiso a los señores de la oposición para que me digan con quién puedo salir. ¿Algún líder del PSOE quiere salir conmigo?". La presidenta ha insistido en que la Comunidad se relaciona cada año con unas 130.000 empresas y ha cuestionado si la oposición pretende que no pueda vincularse con nadie relacionado con la administración. "El grupo Quirón trabaja con Madrid desde hace décadas, cuando yo era muy pequeña", remataba entre reproches.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

VÍDEO: Pedro Sánchez y Begoña acuden al cine tras el cara a cara con Feijóo y la declaración ante el juez Peinado

Pedro y Begoña en el cine

Publicidad

España

Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid

Tenso rifirrafe en el pleno entre Díaz Ayuso y la oposición: "¿Algún líder del PSOE quiere salir conmigo?"

A3 Noticias 2 (25-07-25) Víctor de Aldama desvinculó a Begoña Gómez del rescate de Air Europa en un audio a Koldo García: "Nada verdad"

Víctor de Aldama amenaza con aportar más documentos comprometedores para el Gobierno

Carlos Mazón y Francisco José Gan Pampols

Mazón anuncia la salida de Gan Pampols y la remodelación de su Consell para el 5 de noviembre

Entrevista Margarita Robles
Entrevista

Robles reconoce que sacar los Presupuestos es "obligación constitucional" y lanza un dardo al PP: "Igual que renovar el CGPJ"

Sánchez, Díaz, Nogueras y Rufian
POLÍTICA

La nueva actitud crítica del Gobierno con Junts y ERC podría desvelar un cambio de estrategia ante lo que queda de legislatura

Manifestantes en Barcelona con motivo de la Diada
DIADA

El independentismo se desinfla en una Diada de Cataluña marcada por las intensas lluvias

La Guardia Urbana de Barcelona ha cifrado la manifestación de esta tarde en 28.000 personas, la mitad que el año pasado y muy lejos de los casi dos millones de participantes en 2014, en la mayor marcha del Procés.

Begoña Gómez, en una imagen de archivo.
Begoña Gómez

La Fiscalía respalda a Begoña Gómez y pide anular el volcado de sus correos de Moncloa

El Ministerio Público considera "desmesurada" la orden del juez Peinado y advierte de una vulneración de derechos fundamentales en la investigación.

Koldo García y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo

"El padrino": el papel de Ábalos en la trama de hidrocarburos

Pedro Sánchez

El PSOE ganaría las elecciones con una ventaja de 9 puntos al PP, según el CIS

Pedro Sánchez presenta desde Cuenca el Plan de Formación

Pedro Sánchez presenta el Plan de Formación en Emergencias que llegará a 8 millones de estudiantes

Publicidad