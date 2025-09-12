Tenso rifirrafe en el pleno entre Díaz Ayuso y la oposición: "¿Algún líder del PSOE quiere salir conmigo?"

Lo que debía ser un debate sobre el estado de la Región ha acabado este viernes en la Asamblea de Madrid en un enfrentamiento directo entre Isabel Díaz Ayuso y la oposición. La presidenta regional ha recriminado a los grupos su "obsesión" con su vida personal y la investigación abierta contra su pareja, Alberto González Amador, acusado de fraude fiscal.

"¿Yo no puedo salir con nadie que se relacione con una empresa en la Comunidad de Madrid, entonces con quién puedo salir?¿Con el hermano de Pedro Sánchez, que no le he visto la inspección fiscal?", ironizaba Ayuso, defendiendo además que el grupo Quirón "lleva décadas trabajando con la Comunidad, mucho antes de que yo comenzara una relación con González Amador".

Duras críticas desde la oposición

Las portavoces de la izquierda no se han guardado nada. Mar Espinar, del PSOE, ha llegado a afirmar: "Usted es mala persona y una pésima presidenta". En la misma línea, Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, ha asegurado que Ayuso "solo vino por el dinero y los privilegios, vino a pegarse la vidorra que nunca podría tener trabajando fuera de la política. Usted y su novio, que está a un pasito de compartir patio con Montoro en Soto del Real".

Ambos grupos han centrado gran parte de sus intervenciones en vincular la situación judicial de González Amador con la relación de la Comunidad de Madrid con el grupo Quirón, uno de sus principales proveedores.

Ayuso contraataca

Lejos de esquivar la polémica, Ayuso ha devuelto las críticas con ironía: "Me dicen la pareja que tengo que tener y ya yo les voy a pedir permiso a los señores de la oposición para que me digan con quién puedo salir. ¿Algún líder del PSOE quiere salir conmigo?". La presidenta ha insistido en que la Comunidad se relaciona cada año con unas 130.000 empresas y ha cuestionado si la oposición pretende que no pueda vincularse con nadie relacionado con la administración. "El grupo Quirón trabaja con Madrid desde hace décadas, cuando yo era muy pequeña", remataba entre reproches.

