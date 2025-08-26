Tellado llama 'hooligan del PSOE' a la directora de Protección Civil y Patxi López replica: "El PP tiene las competencias y no las acata"

La delicada situación de los incendios en España ha vuelto a ser el caldo de cultivo perfecto para que Gobierno y PP continúen con su guerra de declaraciones y responsabilidades políticas. Este martes fue el turno de Patxi López (PSOE) y Miguel Tellado (PP).

"La directora general de Protección Civil es una 'hooligan' en favor del PSOE"

Tellado, secretario general de los populares, ha criticado de nuevo a la directora general de Protección Civil: "No puede ser que al frente de la Dirección General de Protección Civil haya una 'hooligan' en favor del PSOE", dijo el político del PP a 'Espejo Público', de Antena 3, donde Tellado destacó que "en vez de atender a su trabajo con criterios técnicos, está haciendo política desde un puesto tan relevante".

"Las comunidades pedían medios y el Gobierno tardaba..."

"Lo que hemos vivido este verano ha sido como comunidades autónomas pedían más medios y el Gobierno tardaba 48 horas, 72 horas en responder a esa demanda", ha repetido Miguel Tellado.

El PP dirige sus ataques hacia la inoperatividad y los pocos recursos del Gobierno a las comunidades autónomas para la gestión y prevención de incendios, mientras que los socialistas critican la gestión de estas comunidades -dirigidas la mayoría por el PP- y culpa a la oposición de "abandonar todas sus responsabilidades".

Patxi López: "El PP tiene las competencias pero no las acata"

Ha sido entonces cuando ha entrado a acción Patxi López, que ha dirigido sus ataques al PP: "Ha hecho lo que siempre hace, tener las competencias pero no acatarlas y culpar al Gobierno de España y a Pedro Sánchez de la gestión". El diputado vasco declaró ante los medios que es su partido, haciendo hincapié en Pedro Sánchez, "quien ha puesto todos los medios que están a su alcance para combatir los incendios y para intentar paliar los efectos devastadores del cambio climático".

El plan de Feijóo contra los incendios: "Tenía que haber sido antes"

Por otra parte, López culpó al PP y a Feijóo de "abandonar sus responsabilidades" y de abordar muy tarde el problema del cambio climático tras presentar el líder popular un plan de 50 medidas con el fin de mejorar la gestión de los incendios. "Tenían que haberlo hecho antes".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com