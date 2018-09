El Teatro Real y el director Ollé lamentan la exhibición de lazos amarillos por dos personas en el escenario al final de la obra

El Real y el director Álex Ollé han lamentado "profundamente" la exhibición que hicieron anoche dos colaboradores de la Fura dels Baus de lazos amarillos cuando salieron a saludar tras la función de "Faust", una representación que inauguraba la temporada y a la que asistieron los reyes.

El escenógrafo de la Fura, Alfons Flores, y el figurinista, Lluc Castells, salieron a saludar al escenario con lazos amarillos -símbolo del independentismo catalán- en su ropa, algo que provocó un sonoro abucheo de parte del público presente.

Ollé, director de escena del montaje de 'Faust' estrenado anoche, ha explicado al teatro en un comunicado, que Flores y Castells "no son miembros de la Fura" sino dos "colaboradores" y ha subrayado que está "desolado" por un incidente "desafortunado y fuera de lugar".

"Estoy desolado ya que considero que los hechos han sido totalmente desafortunados y fuera de lugar. En mi opinión no se deben de mezclar los posicionamientos políticos personales con el ámbito profesional", señala Ollé. Se trata, aclara el director, de "dos colaboradores" que no forman parte de la Fura por lo que le gustaría "que no se vincularan los hechos ocurridos esta noche" con la compañía.

"Espero que pese a lo ocurrido, el público pueda recordar la obra por sí misma y no por los hechos acontecidos durante el saludo final", subraya Ollé. Añade que le gustaría que el teatro, "uno de los mejores del mundo", transmitiera a todos sus trabajadores "y en particular al señor Gregorio Marañón -presidente del patronato- y a las autoridades presentes durante el estreno" sus "más sinceras disculpas".

"El Teatro Real lamenta profundamente lo sucedido al término del estreno de la Temporada y quiere poner de manifiesto que la cultura es un patrimonio de todos y, por lo tanto, debe estar libre de cualquier instrumentalización partidista", añade el coliseo en su comunicado.