Tardá: "Nuestro voto no es de apoyo al PSOE, es de rechazo a la corrupción del PP"

MOCIÓN DE CENSURA

"No votaremos sí a la moción porque compartamos el programa del Partido Socialista Obrero Español, no porque compartamos sus políticas. Nuestro sí a Sánchez es un no a Rajoy. Nuestro sí, en definitiva, es un no. Y pese a que el PSOE se ha esforzado mucho a parecerse al PP, pese a que el PSOE ha apoyado el 155 y ha legitimado, hoy por hoy, ya veremos en adelante, la existencia de presos políticos; en Cataluña tenemos claro que existen diferencias entre un gobierno del PSOe sustentado por Podemos a un gobierno del PP sustentado por Ciudadanos", afirma Tardá en su intervención.