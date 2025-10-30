El Supremo absuelve al 'Pequeño Nicolás' de usurpación de funciones y rebaja la condena

El Tribunal Supremo rebaja de 3 años y 5 meses a dos años de prisión la condena a Francisco Nicolás Gómez, conocido como el 'Pequeño Nicolás', en la causa por engañar al empresario Javier Martínez de la Hidalga, cuando se hizo pasar por un miembro del Gobierno de Mariano Rajoy en la compraventa de un inmueble, unos hechos ocurridos en 2014.

La Sala de lo Penal estima de forma parcial su recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le condenó a 3 años y 5 meses de prisión por esos dos delitos. El juez de la Sala de lo Penal lo absuelve de un delito de usurpación de funciones por el que había sido condenado al no apreciar "los presupuestos típicos exigidos para la sanción penal de la conducta enjuiciada, lo que conduce a la estimación del motivo".

"Parece claro que el acusado simula aparentar una influencia como agente de inteligencia, pero ello no es una simulación de las funciones de un cargo o funcionario público, sino precisamente un comportamiento nada ético, y desde luego, totalmente reprochable desde una perspectiva de una supuesta legalidad de su función como agente estatal", indican, según recoge 'Europa Press'.

Se mantiene la condena por delito continuado de falsedad documental oficial cometido por particular, con la atenuante de dilaciones indebidas, por la confección de documentos que atribuía falsamente a altos organismos del Estado.

Sobre el 'Pequeño Nicolás' pesa otra condena firme: 1 año y 9 meses de cárcel por falsificar un DNI para que un amigo se hiciese pasar por él e hiciera el examen de selectividad de 2012.

