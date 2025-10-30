Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

TRIBUNALES

El Supremo absuelve al 'Pequeño Nicolás' de usurpación de funciones y rebaja la condena

El Alto Tribunal mantiene la condena a Francisco Nicolás Gómez por un delito continuado de falsedad documental.

Peque&ntilde;o Nicol&aacute;s

Pequeño NicolásEFE

Publicidad

Rosario Miñano
Publicado:

El Tribunal Supremo rebaja de 3 años y 5 meses a dos años de prisión la condena a Francisco Nicolás Gómez, conocido como el 'Pequeño Nicolás', en la causa por engañar al empresario Javier Martínez de la Hidalga, cuando se hizo pasar por un miembro del Gobierno de Mariano Rajoy en la compraventa de un inmueble, unos hechos ocurridos en 2014.

La Sala de lo Penal estima de forma parcial su recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le condenó a 3 años y 5 meses de prisión por esos dos delitos. El juez de la Sala de lo Penal lo absuelve de un delito de usurpación de funciones por el que había sido condenado al no apreciar "los presupuestos típicos exigidos para la sanción penal de la conducta enjuiciada, lo que conduce a la estimación del motivo".

"Parece claro que el acusado simula aparentar una influencia como agente de inteligencia, pero ello no es una simulación de las funciones de un cargo o funcionario público, sino precisamente un comportamiento nada ético, y desde luego, totalmente reprochable desde una perspectiva de una supuesta legalidad de su función como agente estatal", indican, según recoge 'Europa Press'.

Se mantiene la condena por delito continuado de falsedad documental oficial cometido por particular, con la atenuante de dilaciones indebidas, por la confección de documentos que atribuía falsamente a altos organismos del Estado.

Sobre el 'Pequeño Nicolás' pesa otra condena firme: 1 año y 9 meses de cárcel por falsificar un DNI para que un amigo se hiciese pasar por él e hiciera el examen de selectividad de 2012.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Carlos Mazón anuncia una comparecencia para los "próximos días" tras el funeral de la DANA

Carlos Mazón en el Congreso de Cooperatives Agro-alimentàries de Valencia

Publicidad

España

Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Senado por el caso Koldo

Última hora de la declaración de Pedro Sánchez por el Caso Koldo en directo: Sánchez denuncia "un circo" y admite pagos en efectivo

Víctor de Aldama, Pedro Sánchez y José Luís Ábalos

Un senador del PP propone un careo entre Pedro Sánchez, Víctor de Aldama y José Luís Ábalos: "Se responde usted solo"

Pequeño Nicolás

El Supremo absuelve al 'Pequeño Nicolás' de usurpación de funciones y rebaja la condena

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escucha una de las preguntas mientras comparece este jueves ante la comisión de investigación del caso Koldo
Rescate Air Europa

Pedro Sánchez niega que su mujer participara en el rescate de Air Europa: "Por supuesto nada tuvo que ver"

Carlos Mazón en el Congreso de Cooperatives Agro-alimentàries de Valencia
VALENCIA

Carlos Mazón anuncia una comparecencia para los "próximos días" tras el funeral de la DANA

Pedro Sánchez en la comisión del Senado
CASO KOLDO

Las frases más destacadas de Pedro Sánchez en la comisión del 'caso Koldo': "Esto es un circo"

El presidente del Gobierno interviene en el Senado y califica la comisión como una "comisión de difamación".

Pedro Sánchez en el Senado
CASO KOLDO

Tensión en la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por el pago de dinero en efectivo: "La pregunta es clara y concreta"

Tensión en la comparecencia de Sánchez en el Senado por el pago de dinero en efectivo en la sede de Ferraz.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia en la comisión Koldo del Senado

Pedro Sánchez admite que Ábalos fue de su "máxima confianza" pero reconoce que sus "hábitos personales" le repugnan

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, declara el 29 de octubre como Día de recuerdo a las víctimas de la dana durante una declaración institucional, en el Palau de la Generalitat, a 29 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Hoy se cumple el primer aniversario de la dana que arrasó Valencia el 29 de octubre de 2024 y que se cobró la vida de 229 personas.

Carlos Mazón, en el aniversario de la DANA: "Hubo cosas que debieron funcionar mejor"

Imagen de archivo del exconcejal de Marbella (Málaga) Carlos Fernández (d) junto a la exalcaldesa de la ciudad Marisol Yagüe (c) y la exteniente de alcalde Isabel García Marcos. EFE/AL

La Audiencia Nacional deja en libertad provisional a Carlos Fernández, último prófugo del 'caso Malaya'

Publicidad