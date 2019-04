Soraya Sáenz de Santamaría, la 'niña de Rajoy' que no pudo vencer a Fuenteovejuna

PABLO CASADO, NUEVO PRESIDENTE DEL PP

De Soraya Sáenz de Santamaría, y de lo que le ofrezca Pablo Casado, dependerá ahora si quiere formar parte de algún modo en el proyecto del nuevo líder. Tenía claro que no le importaba enfrentarse al que para muchos era sucesor natural. "Hay dos rondas y yo ya he ganado una", se empeñó una y otra vez en recalcar la candidata hasta llegar a la votación de hoy, en una campaña en la que también ha asegurado haberse "mordido la lengua" muchas veces para mantener la campaña "en positivo" que se había propuesto y no meterse con sus compañeros.