Sigue en directo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, streaming en directo

Este martes, comparecen la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En esta rueda de prensa comparecerán para explicar los últimos acuerdos adoptados por el Gobierno.

Esta comparecencia ante los medios llega un día después de que Pedro Sánchez anunciara una bonificación del 100% del IRPF a aquellos arrendadores que no suban el alquiler a sus inquilinos en la próxima renovación. Sin embargo, esto choca con la postura de Sumar. El partido socio de Gobierno se opone a esta medida, ya que defiende "la protección del inquilinato" y no quiere "priorizar los regalos fiscales, tal y como ha dado a conocer Lara Hernández, coordinadora del Movimiento Sumar.

Elma Saiz ha comenzado su intervención haciendo mención a un informe del BBVA que subraya que España es cada vez más productiva. Entre 2020 y 2024 nuestro país ha crecido hasta en un 1'4%, lo que explica el avance del PIB en nuestro país.

Con ello, la ministra ha defendido una normativa "orientada a luchar contra la especulación y aumentar la estabilidad de los precios a través de incentivos fiscales".

Además, ha avanzado el cierre del acuerdo con Mercosur, abriendo "una puerta gigante pata nuestras empresas" y se genere más empleos.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños ha detallado tres puntos acordados en el Consejo de Ministros: aprobación a la ley del derecho a la reguladora de la rectificación, la aprobación en primera vuelta de la protección del derecho al honor y un informe para relacionado con la reparación de las víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia Católica.

Tanto la aprobación de la ley del derecho de la rectificación como la de la protección del derecho al honor suponen "dos hitos" del plan por la democracia, según el ministro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.