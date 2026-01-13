Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Gobierno

Sigue en directo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, streaming en directo

A partir de las 12:30, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparecerán para explicar los acuerdos adoptados.

Publicidad

Beni López
Publicado:

Este martes, comparecen la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En esta rueda de prensa comparecerán para explicar los últimos acuerdos adoptados por el Gobierno.

Esta comparecencia ante los medios llega un día después de que Pedro Sánchez anunciara una bonificación del 100% del IRPF a aquellos arrendadores que no suban el alquiler a sus inquilinos en la próxima renovación. Sin embargo, esto choca con la postura de Sumar. El partido socio de Gobierno se opone a esta medida, ya que defiende "la protección del inquilinato" y no quiere "priorizar los regalos fiscales, tal y como ha dado a conocer Lara Hernández, coordinadora del Movimiento Sumar.

Elma Saiz ha comenzado su intervención haciendo mención a un informe del BBVA que subraya que España es cada vez más productiva. Entre 2020 y 2024 nuestro país ha crecido hasta en un 1'4%, lo que explica el avance del PIB en nuestro país.

Con ello, la ministra ha defendido una normativa "orientada a luchar contra la especulación y aumentar la estabilidad de los precios a través de incentivos fiscales".

Además, ha avanzado el cierre del acuerdo con Mercosur, abriendo "una puerta gigante pata nuestras empresas" y se genere más empleos.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños ha detallado tres puntos acordados en el Consejo de Ministros: aprobación a la ley del derecho a la reguladora de la rectificación, la aprobación en primera vuelta de la protección del derecho al honor y un informe para relacionado con la reparación de las víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia Católica.

Tanto la aprobación de la ley del derecho de la rectificación como la de la protección del derecho al honor suponen "dos hitos" del plan por la democracia, según el ministro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Jordi Sevilla lanza su manifiesto y pide "cambiar el rumbo" del PSOE de Pedro Sánchez

El economista, exministro de Administraciones Públicas y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla/ Carlos Luján / Europa Press

Publicidad

España

Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso

Vox reprocha al PP la reunión del lunes entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y avisa: "Esto lo apuntaremos"

Elma Saiz

Sigue en directo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, streaming en directo

Sánchez y Feijóo

Sánchez y Feijóo se reunirán el próximo lunes para abordar el envío de tropas a Ucrania

José Manuel Albares en una foto de archivo
Política exterior

España convoca al embajador iraní en Madrid para mostrarle su rechazo por la violencia ejercida contra los manifestantes

José Luis Ábalos
Ábalos

Ábalos cambia de abogado a tan solo unos días de la vista clave sobre su prisión provisional

PSOE
CRISIS PSOE

El PSOE resta importancia al manifiesto lanzado por Jordi Sevilla: "Será estudiado con cariño"

Anuncian además la convocatoria de una Conferencia Política por la Paz que "redifina" la postura socialista "ante el nuevo orden internacional".

El empresario Javier López Madrid
Tribunales

El empresario Javier López Madrid niega que contratase al comisario Villarejo para hostigar a la doctora Elisa Pinto

Arranca en la Audiencia Nacional el primero de los dos juicios por el presunto acoso a la dermatóloga Elisa Pinto. La acusación pide 6 años de cárcel para el empresario López Madrid y el excomisario Villarejo.

Nuevo choque en el Gobierno de coalición por los alquileres tras el anuncio de Sánchez y el "no" anticipado de Sumar

Nuevo choque en el Gobierno de coalición por los alquileres tras el anuncio de Sánchez y el "no" anticipado de Sumar

Ante la nueva alarma: ¿estamos preparados para otro apagón?

Se archiva la causa por el apagón nacional del 28 de abril: "No hay indicios de sabotaje terrorista"

Una manifestante agrede al exjefe de gabinete de Mazón a su salida del juzgado

Vídeo: una manifestante agrede al exjefe de gabinete de Mazón a su salida del juzgado

Publicidad