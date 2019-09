Inés Arrimadas ha aprovechado su intervención en la Sesión de Control para reprochar al Partido Socialistas su negativa a aceptar las condiciones que Albert Rivera propuso el pasado lunes para abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez. "No nos extraña que no hayan podido aceptar tres condiciones básicas para el desbloqueo" ha declarado la Portavoz de Ciudadanos quien asegura que los españoles na sido testigos de que "Sánchez quería elecciones". Así mismo, ha advertido a los socialistas que "no se confíen" ya que "no son los primeros que convocan elecciones pensando que van a subir mucho y luego se pegan un batacazo electoral" en referencia a las elecciones en Andalucía el pasado diciembre.