Sergi Sabrià: "El candidato a día de hoy es Puigdemont, no trabajamos en segundas opciones"

ENTREVISTA EN ESPEJO PUBLICO

El diputado electo de ERC, Sergi Sabrià, ha asegurado en Espejo Público que su partido no trabaja "sobre hipótesis ni tampoco vamos a una segunda opción", en referencia a las pretensiones de JXCat de una investidura telemática de Carles Puigdemont. "Nosotros lo queremos todo, y por tanto, queremos el fin de la represión, el final del 155, la recuperación de las instituciones y a Puigdemont como 'president' porque le corresponde como fuerza independentista más votada. Tenemos 10 días para buscar la mejor de las soluciones, para que esto sea posible y lo haremos haciendo política" ha dicho Sabrià. Además se ha mostrado contrario a la repetición de elecciones "en primer lugar porque no tenemos claro que esté en nuestra mano. Sabemos que el Estado ha utilizado el 155 como mejor le ha parecido y por lo tanto no tenemos la garantía de que automáticamente hubiera una convocatoria de elecciones" y ha insistido "en ningún caso concebimos que no haya gobierno".