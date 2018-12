Se llama Marta de la Constitución... y está de cumpleaños

El día que nació la Constitución, también nacieron en España 1.032 niños. Pero como publicó una revista de entonces, solo a una le pusieron de nombre Constitución: "Yo me llamo Marta de la Constitución. Y eso ocurrió porque "mi madre estaba citada como vocal en una mesa electoral y no pudo ir porque se puso de parto".

Sus compañeros de mesa le sugirieron que llamara a la niña Constitución. Se lo comentó a su marido, que estaba haciendo entonces la mili, estuvo de acuerdo y así lo hizo. Aunque le propusieron un cambio de nombre: "Que si me ponía en vez de Marta, María de la Constitución, que me apadrinaba Adolfo Suárez".

Pero no accedió y la madre fue a inscribir al registro a su hija como Marta de la Constitución, "lo que pasa es que no se lo permitieron", pero pese a ello, a Marta siempre le han llamado de una forma: "Consti, siempre ha habido mucha guasa con eso". Siempre ha vivido en el barrio madrileño de Vallecas. Y a Constitución no le gustan muchas de las cosas que ve: "Me gustaría que todo aquello que se firmó se llevara a cabo". Por eso pide trabajo digno, vivienda digna e igualdad.