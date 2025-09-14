Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Política

Sánchez reúne este lunes a sus diputados y senadores mientras que Feijóo convoca una junta directiva nacional

El martes los Reyes viajan a Egipto acompañados del ministro de Exteriores para reforzar relaciones.

Feijóo y Sánchez

Sánchez reúne este lunes a sus diputados y senadores mientras que Feijoo convoca una junta directiva nacional | Antena 3 Noticias

Publicidad

Tania Taboada
Publicado:

Esta semana volverá a ser intensa en el ámbito político. Mañana, PSOE y PP reúnen a los suyos.

Pedro Sánchez lo va a hacer en el Congreso, reuniendo a todos sus diputados y senadores. Y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo ha convocado a su junta directiva nacional en la que reforzará a su equipo económico.

El martes, viaje de estado de los Reyes a Egipto. Será su primera visita oficial en el país en medio de la tensión y la escalada en Oriente Medio.

La visita incluye paradas en El Cairo y Luxor, destacando este último por su riqueza arqueológica. El propósito del viaje es reforzar una relación ya consolidada entre ambos países.

Albares acompañará a los monarcas

El ministro de Exteriores José Manuel Albares acompañará a los reyes. Desde este departamento indican que esta visita es clave para seguir profundizando en los lazos históricos, políticos, económicos y culturales entre ambas naciones. Además, la agenda incluye encuentros políticos, un foro empresarial y otros eventos culturales y turísticos, como una visita a Luxor.

En El Cairo, los Reyes se reunirán con Al Sisi en el Palacio Al Ittihadiya y mantendrán encuentros con líderes políticos importantes del país. Asimismo, se abordará la situación regional, especialmente el papel de Egipto como mediador en conflictos como el de Gaza.

Reunión Sánchez con Merz

Y el jueves cita también con proyección internacional. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá una reunión con el canciller alemán Friedich Merz en el Palacio de la Moncloa en un momento importante para la OTAN respecto a Rusia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Sánchez defiende las protestas propalestinas mientras Feijóo acusa al Gobierno de "inducir la no finalización de La Vuelta"

Sánchez defiende las protestas propalestinas mientras Feijóo acusa al Gobierno "inducir la no finalización de La Vuelta"

Publicidad

España

Imagen del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Óscar Puente afirma que Hurtado y Peinado son "claros" ejemplos de "jueces que hacen política"

Feijóo y Sánchez

Sánchez reúne este lunes a sus diputados y senadores mientras que Feijóo convoca una junta directiva nacional

Sánchez defiende las protestas propalestinas mientras Feijóo acusa al Gobierno "inducir la no finalización de La Vuelta"

Sánchez defiende las protestas propalestinas mientras Feijóo acusa al Gobierno de "inducir la no finalización de La Vuelta"

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid
Vuelta ciclista

Almeida sobre la cancelación de la vuelta ciclista: "Es fruto de lo alentado por Sánchez"

Feijóo elige a cuatro mujeres para elaborar un Libro Blanco del Medio Rural junto al sector primario
Política

Feijóo elige a cuatro mujeres para elaborar un Libro Blanco del Medio Rural junto al sector primario

El rey Felipe VI, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el vicepresidente del Tribunal Supremo, Dimitry Teodoro Berberoff, y el presidente de la Sala Civil del Supremo, Ignacio Sancho Gargallo, durante el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo en Madrid.
Tribunales

La Comisión de Venecia aterriza en Madrid para abordar la reforma del CGPJ

La visita comenzará el lunes y se reunirán con el CGPJ, el Tribunal Supremo, las asociaciones judiciales, los grupos parlamentarios y el Ministerio de Justicia.

Sánchez en Málaga
España

Sánchez anuncia la revocación de 53.000 viviendas de uso turístico para convertirlas en régimen de alquiler permanente

Los socialistas ponen en marcha la maquinaria electoral con la vista puesta en las elecciones en Andalucía.

Cena Real en la Ría de Pontevedra: Don Juan Carlos reúne a familia y amigos en una velada a bordo de un mejillonero

Cena Real en la Ría de Pontevedra: Don Juan Carlos reúne a familia y amigos en una velada a bordo de un mejillonero

El rey emérito Juan Carlos antes de embarcarse para seguir de cerca la regata este sábado en Sanxenxo.

Sorpresa en Sanxenxo: la Infanta Elena, Irene Urdangarin y Simoneta Gómez Acebo visitan a Juan Carlos I en las regatas

Juez Peinado

El juez Peinado demanda a cargos políticos y periodistas por vulnerar su honor

Publicidad