Sánchez reúne este lunes a sus diputados y senadores mientras que Feijóo convoca una junta directiva nacional

Esta semana volverá a ser intensa en el ámbito político. Mañana, PSOE y PP reúnen a los suyos.

Pedro Sánchez lo va a hacer en el Congreso, reuniendo a todos sus diputados y senadores. Y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo ha convocado a su junta directiva nacional en la que reforzará a su equipo económico.

El martes, viaje de estado de los Reyes a Egipto. Será su primera visita oficial en el país en medio de la tensión y la escalada en Oriente Medio.

La visita incluye paradas en El Cairo y Luxor, destacando este último por su riqueza arqueológica. El propósito del viaje es reforzar una relación ya consolidada entre ambos países.

Albares acompañará a los monarcas

El ministro de Exteriores José Manuel Albares acompañará a los reyes. Desde este departamento indican que esta visita es clave para seguir profundizando en los lazos históricos, políticos, económicos y culturales entre ambas naciones. Además, la agenda incluye encuentros políticos, un foro empresarial y otros eventos culturales y turísticos, como una visita a Luxor.

En El Cairo, los Reyes se reunirán con Al Sisi en el Palacio Al Ittihadiya y mantendrán encuentros con líderes políticos importantes del país. Asimismo, se abordará la situación regional, especialmente el papel de Egipto como mediador en conflictos como el de Gaza.

Reunión Sánchez con Merz

Y el jueves cita también con proyección internacional. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá una reunión con el canciller alemán Friedich Merz en el Palacio de la Moncloa en un momento importante para la OTAN respecto a Rusia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.