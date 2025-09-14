Sánchez defiende las protestas propalestinas mientras Feijóo acusa al Gobierno de "inducir la no finalización de La Vuelta"

Alberto Núñez Feijóo ha denunciado que el Ejecutivo "ha permitido e inducido la no finalización de La Vuelta" y que Pedro Sánchez "estará orgulloso" de los manifestantes. "Yo defiendo la libertad de expresión siempre que no implique violencia ni altercados. No apoyo a Hamás. Tampoco quiero sus aplausos", ha recalcado. También ha calificado lo sucedido esta tarde en la última etapa de la carrera como un "ridículo internacional televisado en todo el mundo".

Pedro Sánchez ha manifestado su "reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas", pero también ha mostrado su "orgullo de ver un país tan plural como el nuestro, tan diverso en lo territorial, pero que sin embargo nos ponemos todos de acuerdo en una causa justa como son los derechos humanos, así que viva los derechos humanos y viva al pueblo español", ha expresado en un acto político en Málaga este domingo.

Ayuso: "Esto va contra el deporte, contra la libertad y contra España"

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha acusado a Sánchez de "lanzar fuego" en lugar de llamar a la convivencia y ha reprochado al delegado del Gobierno en Madrid no proteger a los ciclistas. La presidenta ha incidido en que la labor de un presidente tiene que ser llamar "al entendimiento" y no utilizar la situación alrededor de esta competición para "cambiar el ritmo de las portadas", el "mensaje en las tertulias", la "opinión pública" o "pasar pantalla a lo que a uno le interesa".

"Claro que hay que protestar libremente cuando uno considera, pero hay muchísimos sitios para hacerlo o no, o accionar a los ciclistas, porque ni al deporte en general. Esto va contra el deporte, va contra la libertad, va contra España, va contra nuestra imagen", ha espetado Díaz Ayuso.

Almeida: "La violencia ha vencido al deporte"

El alcalde de Madrid ha sostenido que Sánchez es "responsable directo" de lo ocurrido y ha denunciado que la etapa se suspendiera tras "tirar ciclistas a la calzada" e "inundar las calles de chinchetas y cristales". "Hoy los disturbios han vencido a La Vuelta", ha lamentado.

En este punto, ha señalado que Sánchez es, a su parecer, "directo responsable de lo que ha pasado y de lo que puede pasar en las calles de Madrid todavía". Asimismo, ha afeado al presidente sus "irresponsables declaraciones incitando a los manifestantes" sabiendo que la ciudad estaba "blindada" y que estaban "preocupados".

Yolanda Díaz respalda las protestas

La vicepresidenta segunda, por su parte, ha expresado su apoyo a las movilizaciones propalestinas: "Nuestra ciudadanía es un ejemplo de dignidad. Israel no puede participar en ningún evento". "La sociedad española no tolera que se normalice el genocidio en Gaza en eventos deportivos y culturales. Israel no puede participar en ningún evento. Todo nuestro apoyo a las movilizaciones por el pueblo palestino durante la vuelta ciclista", ha añadido en un mensaje en la red social Bluesky, recogido por Europa Press.

