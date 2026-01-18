Sánchez alerta de que la invasión en Groenlandia por Trump "haría a Putin el hombre más feliz del mundo" y supondría "la carta de defunción de la OTAN"

Ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible anexión de Groenlandia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "tomarlas muy en serio". En una entrevista en 'La Vanguardia', Sánchez ha asegurado que una invasión de ese tipo supondría "la carta de defunción de la OTAN".

Según el jefe del Ejecutivo, un acto de fuerza en Groenlandia convertiría al presidente ruso, Vladímir Putin, en "el hombre más feliz el mundo", ya que vería legitimado su intento de invasión de Ucrania. "Si hay una preocupación legítima de Estados Unidos por la seguridad en el Ártico, debe plantearse en el Consejo Atlántico", ha defendido.

Hacia una defensa europea común

Sánchez ha insistido en que la Unión europea debe avanzar hacia una defensa "realmente común", incluso sin el consenso de los 27 Estados miembros. "Podemos avanzar un grupo de países en ese proceso de integración hacia unas Fuerzas Armadas verdaderamente europeas", ha señalado, subrayando la necesidad de contar con una industria de defensa comunitaria.

En este contexto, el Gobierno evalúa la posibilidad de enviar tropas a Groenlandia, aunque Sánchez ha aclarado que no existe todavía una decisión tomada. Ha anunciado que, antes de cualquier paso, hablará con el jefe de la oposición y con los grupos parlamentarios.

Gasto militar y límites para España

El presidente ha acordado que el actual contexto geopolítico ha llevado a España a incrementar el gasto en defensa "en términos reales", a participar en instrumentos de financiación comunes y a desplegar tropas de disuasión en el este de Europa. No obstante, ha rechazado frontalmente la exigencia de Trump de elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB.

"Es inaceptable e inasumible para España", ha afirmado, recalcando que el Gobierno no recortará políticas sociales, sanitarias, educativas o científicas para aumentar un gasto militar que, a su juicio, no está orientado a reforzar la industria europea de defensa. En este sentido, ha defendido que con un gasto ligeramente superior al 2% del PIB, España "cumple de sobra" con las capacidades que actualmente se le exigen.

Relaciones con China

Sobre China, Sánchez ha explicado que España la considera al mismo tiempo un rival sistémico, un competidor y un aliado en determinados desafíos globales, como la emergencia climática. Ha recordado que, tras la pandemia, ha visitado el país asiático todos los años y ha avanzado su intención de realizar un nuevo viaje en 2026.

"El mundo es muy grande y hay muchas regiones deseando cooperar con Europa. Europa no puede darles la espalda", ha concluido, defendiendo una política exterior abierta y multilateral en un momento de crecientes tensiones internacionales.

