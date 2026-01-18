Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

GROENLANDIA

Sánchez alerta de que la invasión en Groenlandia por Trump "haría a Putin el hombre más feliz del mundo" y supondría "la carta de defunción de la OTAN"

El presidente del Gobierno ha advertido de que si las intenciones de Trump se hacen realidad, se tambalearía el equilibrio internacional y supondría un duro golpe para la Alianza Atlántica, además de legitimar la agresión rusa en Ucrania.

Imagen de Pedro S&aacute;nchez

Imagen de Pedro Sánchez EFE

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

Ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible anexión de Groenlandia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "tomarlas muy en serio". En una entrevista en 'La Vanguardia', Sánchez ha asegurado que una invasión de ese tipo supondría "la carta de defunción de la OTAN".

Según el jefe del Ejecutivo, un acto de fuerza en Groenlandia convertiría al presidente ruso, Vladímir Putin, en "el hombre más feliz el mundo", ya que vería legitimado su intento de invasión de Ucrania. "Si hay una preocupación legítima de Estados Unidos por la seguridad en el Ártico, debe plantearse en el Consejo Atlántico", ha defendido.

Hacia una defensa europea común

Sánchez ha insistido en que la Unión europea debe avanzar hacia una defensa "realmente común", incluso sin el consenso de los 27 Estados miembros. "Podemos avanzar un grupo de países en ese proceso de integración hacia unas Fuerzas Armadas verdaderamente europeas", ha señalado, subrayando la necesidad de contar con una industria de defensa comunitaria.

En este contexto, el Gobierno evalúa la posibilidad de enviar tropas a Groenlandia, aunque Sánchez ha aclarado que no existe todavía una decisión tomada. Ha anunciado que, antes de cualquier paso, hablará con el jefe de la oposición y con los grupos parlamentarios.

Gasto militar y límites para España

El presidente ha acordado que el actual contexto geopolítico ha llevado a España a incrementar el gasto en defensa "en términos reales", a participar en instrumentos de financiación comunes y a desplegar tropas de disuasión en el este de Europa. No obstante, ha rechazado frontalmente la exigencia de Trump de elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB.

"Es inaceptable e inasumible para España", ha afirmado, recalcando que el Gobierno no recortará políticas sociales, sanitarias, educativas o científicas para aumentar un gasto militar que, a su juicio, no está orientado a reforzar la industria europea de defensa. En este sentido, ha defendido que con un gasto ligeramente superior al 2% del PIB, España "cumple de sobra" con las capacidades que actualmente se le exigen.

Relaciones con China

Sobre China, Sánchez ha explicado que España la considera al mismo tiempo un rival sistémico, un competidor y un aliado en determinados desafíos globales, como la emergencia climática. Ha recordado que, tras la pandemia, ha visitado el país asiático todos los años y ha avanzado su intención de realizar un nuevo viaje en 2026.

"El mundo es muy grande y hay muchas regiones deseando cooperar con Europa. Europa no puede darles la espalda", ha concluido, defendiendo una política exterior abierta y multilateral en un momento de crecientes tensiones internacionales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

País Vasco consigue 5 nuevas competencias y pone el foco en la gestión de los aeropuertos: "Queremos autogobernarnos y no que otros decidan"

Imanol Pradales

Publicidad

España

Imagen de Pedro Sánchez

Sánchez alerta de que la invasión en Groenlandia por Trump "haría a Putin el hombre más feliz del mundo" y supondría "la carta de defunción de la OTAN"

Feijóo pide a Sánchez que retire su plan de financiación y el Gobierno le acusa de emplear este tema para confrontar

Feijóo pide a Sánchez que retire su plan de financiación y el Gobierno le acusa de emplear este tema para confrontar

Imagen de archivo del president de la Generalitat, Salvador Illa

Salvador Illa, atendido en hospital tras sufrir una afectación muscular durante su entrenamiento

Vídeo: El plan diferente de Sánchez en un fin de semana de nevadas intensas
PEDRO SÁNCHEZ

Vídeo: El plan diferente de Pedro Sánchez en un fin de semana de nevadas intensas

Imagen de la reina Sofía junto a la princesa Leonor en el funeral de Irene de Grecia.
Familia Real

La Familia Real despide en Madrid a Irene de Grecia bajo la lluvia y sin Juan Carlos

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce
Denuncias acoso sexual

El alcalde de Algeciras se querellará contra Montero después de que la fiscalía archive la denuncia de acoso sexual

José Ignacio Landaluce dice que ahora toca "pedir responsabilidades" y apunta a la vicepresidenta María Jesús Montero, que se refirió a él directamente como condenado. El PSOE insiste en sus acusaciones y asegura que la próxima semana ampliará su querella

Alfonso Fernández Mañueco
Elecciones

Castilla y León se prepara para ir a las urnas el 15 de marzo

El presidente Alfonso Fernández Mañueco anunciará este lunes el adelanto, en un año marcado por las elecciones en varias comunidades.

Imagen de archivo de Koldo García.

Koldo dice que se encontraron dos pistolas y una escopeta en Ferraz y Pedro Sánchez le mandó destruirlas

Rey Juan Carlos I

El rey Juan Carlos I, ausente en el funeral de Irene de Grecia, hermana de la Reina Sofía

Antonio Maíllo, IU

IU reclama un giro profundo del proyecto de Sumar y cuestiona su capacidad de liderazgo

Publicidad