Sánchez: “una mayoría de 18 millones de españoles votaron por nuevas y mejores políticas”

Pedro Sánchez, en su discurso de investidura, ha afirmado que “18 millones de españoles no votaron por la continuidad” del gobierno de Mariano Rajoy, y sí a favor de “que se abran nuevas y mejores políticas”. “España necesita con urgencia un acuerdo”, ha dicho Sánchez, y “si no salimos de esta sesión (de investidura) sin un acuerdo, será que no hemos hecho bien nuestro trabajo”.

