Salvador Illa sale de la UCI y pasa a planta: sigue estable y sin fiebre

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha salido esta mañana de la unidad de cuidados intensivos (UCI) tras dos días ingresado y ha pasado a planta, después de que los médicos le diagnosticaran ayer una osteomielitis púbica, un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa.

Desde el Hospital Vall d'Hebron, en Barcelona, han comunicado que el presidente de la Generalitat ha pasado una buena noche y que "sigue estable, sin fiebre y con una disminución significativa del dolor". Además, explican que su evolución es favorable y que hoy se ha trasladado a una habitación de planta, donde continuará su tratamiento "según la pauta prescrita por el equipo médico".

Además, el presidente catalán está recuperando progresivamente la movilidad en las extremidades inferiores. Por prescripción médica, debe guardar reposo y no caminar durante unos días. Se prevé que pueda estar unos 15 días ingresado, mientras es tratado con antibiótico, aunque este período podría acortarse en función de su evolución, que de momento es buena. De hecho, su equipo médico ha asegurado que sigue una "evolución correcta dentro de los parámetros esperables en su situación".

El diagnóstico

Salvador Illa ingresó el pasado sábado tras sufrir un cuadro de dolor lumbar y una pérdida de fuerza en músculos de las extremidades inferiores. Tras varias pruebas, se ha confirmado que el presidente de la Generalitat de Cataluña sufre una osteomielitis púbica, un proceso inflamatorio infeccioso, tal y como ha explicó ayer en una rueda de prensa el director gerente del Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar.

Para Salazar, se trata de una "muy buena noticia" al quedar descartadas dolencias más graves e identificar la osteomielitis púbica provocada por el microbio 'Streptococcus dysgalactiae'. Explicó que se trata de una dolencia muy poco frecuente, que han podido identificar, y pudo diagnosticarse gracias a un pec-tac y a diversos cultivos. En estos casos, los pacientes suelen tener una "recuperación completa", no solo de la infección sino también de la disfunción motora. Sin duda una buena noticia para el presidente catalán, que es conocido por su afición al running.

Dolors Rodríguez, jefa Enfermedades Infecciosas del hospital, ha añadido que se esta dolencia se agrava por un problema mecánico, ya que es una zona que soporta mucha carga y esto ha causado una “miositis en músculo obturador izquierdo". Dicha bacteria, 'Streptococcus dysgalactiae', se presenta de forma natural en nuestro cuerpo, pero actúa cuando hay un proceso inflamatorio. En los próximos días se irán realizando cultivos de control y se comprobará que den negativos, síntoma de que funciona el antibiótico.

Además, aunque inicialmente el presidente necesita reposo, está previsto que después comience la rehabilitación -de una forma suave- y habrá que ir evaluando su evolución de forma progresiva sin poder hacer previsiones de cuándo será dado de alta, aunque podría continuar el tratamiento desde el domicilio.

