Salvador Illa permanecerá ingresado un día más en la UCI

Este sábado conocíamos la noticia de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, había sido trasladado en ambulancia hasta el hospital, tras sufrir una afectación muscular en las extremidades inferiores mientras practicaba deporte. Desde entonces, permanece ingresado en la UCI, a la espera de "afinar un diagnóstico".

Según ha informado el gerente del Hospital Vall D' Hebron, Albert Salazar, en una entrevista en Catalunya Ràdio este lunes: "Lo más prudente es que hoy seguro que esté en la Unidad de Vigilancia Intensiva y que pueda pasar mañana a planta".

"Mañana podrá pasar a planta"

El director del hospital ha reconocido en dicha entrevista, que la posible causa del ingreso hospitalario del presidente de la Generalitat puede deberse a "un proceso inflamatorio en la zona lumbar", y ha asegurado que la evolución clínica de Illa "está dentro de lo esperado" y que el tratamiento está siendo "el adecuado", por lo que si todo va bien, "si no es hoy, mañana podrá a planta".

Además, este domingo a las 19:30 horas de la tarde, el hospital catalán donde se encuentra ingresado el presidente de la Generalitat, daba una rueda de prensa con los medios de comunicación para actualizar el estado de salud de Illa, y reconocían que: "Tras varios exámenes médicos han descartado patologías graves vasculares o tumorales en el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que permanecerá ingresado dos semanas tras sufrir una pérdida de fuerza en músculos de las extremidades inferiores".

En dicha rueda de prensa, la responsable de Neurología del Hospital Vall d' Hebron, Patricia Pozo, confirmaba que Salvador Illa "está estable" y que ha "mejorado ciertos parámetros sensitivos" desde que ingresó en la mañana de este sábado. Aunque este domingo los expertos sanitarios pensaban que el traspaso a planta sería este lunes, finalmente han confirmado que si todo sigue igual, la salida de la UCI "será mañana".

"El ingreso va para largo"

Fuentes de Govern reconocían este domingo que Salvador Illa "tiene una dolencia muy importante en una pierna y no puede caminar. Las pruebas continúan, y todo lo grave ha salido bien. Descartan trombos o dolencias". Además, anunciaban que, aunque pase a planta entre este lunes o el martes, el ingreso hospitalario "va para largo".

Illa, un 'runner' habitual

Según informaron fuentes del Departamento de Presidencia, Salvador Illa es un fiel aficionado al running y suele "correr y entrenar diariamente", y este sábado, comenzó a sentirse mal después de su rutina de entrenamiento. Pese a ello, el presidente de la Generalitat acudió a una visita institucional en el Ayuntamiento de Ascó, antes de ir al hospital por las persistentes molestias.

