Salvador Illa, atendido en hospital tras sufrir una afectación muscular durante su entrenamiento

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, fue trasladado esta mañana a un centro hospitalario tras experimentar una afectación muscular mientras practicaba deporte. Fuentes del Departamento de Presidencia han informado que el president, aficionado a correr y que entrena diariamente, se sintió indispuesto después de su rutina, lo que le llevó a suspender parte de su agenda.

A pesar del malestar, Illa acudió previamente a una visita institucional en el Ayuntamiento de Ascó (Tarragona), donde se reunió con el alcalde, Miquel Àngel Ribes. Posteriormente, y ante la persistencia de las molestias, se dirigió al hospital para someterse a diversas pruebas que permitan determinar el alcance de la afección.

Desde Presidencia aseguran que el president se encuentra bien y que, por el momento, no ha sido necesario su ingreso. Las autoridades mantienen seguimiento de su estado para garantizar su recuperación completa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.