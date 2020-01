Rueda de prensa de Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros, en directo

"Los españoles no se merecen que se produzca una reunión entre el presidente del Gobierno y alguien que no está legitimado para ser presidente de la Generalitat de Cataluña" es lo que ha concluido Pablo Montesinos sobre la inminente reunión que habrá entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Además, ha asegurado, sobre las críticas del presidente del Gobierno a que el PP no está actuando como partido de Estado, que el Partido Popular será una "oposición de propuestas y no de protestas".