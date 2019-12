El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que su formación no irá a la ronda de consultas con el Rey Felipe VI por los desencuentros que han tenido con el Rey en los últimos años a cuenta del ‘procès’: "No lo hicimos hace 4 años cuando no quiso recibir a nuestra compañera encarcelada y legítima Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, no lo hicimos tras el nefasto discurso del 3-O que legitimaba los palos del 1-O y no lo haremos hoy".