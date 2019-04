Rivera le pide al PP que se sume a este nuevo Gobierno

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha indicado que es tiempo de cambio, es tiempo de diálogo y de darse la mano para reformar España. Ha invitado al Partido Popular a que se sume a esta nueva etapa, porque forman parte de ella. Al líder de Podemos, Pablo Iglesias, le dice que “Le he visto indignado porque no hay asalto al poder” y le ha criticado su forma de pedir las cosas. Le ha recordado que “Pedirle a un candidato la vicepresidencia y seis acuerdos mientras está reunido con el Rey, no es la mejor manera de hacerlo

