Los reyes se muestran "realmente preocupados" tras el accidente de tren en Adamuz y aseguran que visitarán la zona

Córdoba sigue sumida en la tristeza tras el terrible accidente de tren ocurrido este domingo en Adamuz que ya deja al menos 39 muertos. Eran las 19:45 horas cuando un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas, y que cubría el trayecto Málaga-Madrid Puerta de Atocha, descarriló en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz, lo que hizo que el vehículo invadiera la vía contigua, por la cual circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló. Aún hay decenas de heridos y otros tantos desaparecidos.

Las muestras de afecto no han dejado de llegar hasta Andalucía en uno de sus días más complicados en mucho tiempo, así como los diferentes dirigentes políticos españoles se han mostrado disponibles dentro de sus posibilidades para colaborar con la situación que vive Córdoba.

Felipe VI y Letizia visiblemente afectados

Quienes también se han mostrado visiblemente afectados y en disposición de volcarse con los ciudadanos afectados por la tragedia han sido los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia. Desde Atenas, hasta donde se han desplazado para asistir al funeral y entierro de la princesa Irene de Grecia, han manifestado su consternación y preocupación por el terrible accidente de trenes.

Felipe y Letizia han destacado que la prioridad ahora pasa por atender y asistir a todas las personas afectadas por el siniestro. Además, han señalado que podrían desplazarse este martes hasta Adamuz a la zona del grave accidente.

Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han atendido a los medios de comunicación españoles antes de trasladarse a la Catedral Metropolitana de la capital griega para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia. El rey ha indicado que han mantenido contacto permanente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para conocer la evolución del accidente desde el domingo por la noche.

"En cuanto terminemos lo antes posible vamos a regresar por supuesto y estar pendientes y posiblemente preparar alguna presencia en la zona. Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han que han sufrido este accidente. Estamos realmente preocupados todos", agregaba el jefe del Estado.

