Los reyes inauguran Fitur un día después de su arranque, tras su visita a Adamuz

Los reyes han inaugurado hoy en Madrid la 46ª Feria Internacional de Turismo (Fitur), un punto de encuentro global para los profesionales del sector, que cuenta este año con México como país invitado.

La Feria arrancó ayer miércoles con un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), coincidiendo con la visita de Don Felipe y Doña Letizia al lugar del siniestro. Motivo por el cual, este año, y de manera excepcional, los reyes han inaugurado Fitur algo más tarde, coincidiendo con el tercer día de luto oficial decretado por la catástrofe.

El recorrido de sus Majestades ha durado aproximadamente una hora y media. A las 10:30 han sido recibidos por el presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA Madrid, José Vicente de los Mozos. Posteriormente, han saludado a las primeras autoridades, como el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y los presidentes de las Comunidades Autónomas. Entre ellos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

Después, los reyes han mantenido un encuentro con los órganos rectores de Ifema Madrid, además del Comité de Organizadores, y con los consejeros de turismo de las Comunidades Autónomas. Finalmente, han realizado la foto institucional con los ministros de turismo internacionales.

El recuerdo de las víctimas del accidente ha estado presente en todo momento. Prueba de ello son las palabras que Don Felipe y Doña Letizia han escrito en el libro de firmas del pabellón de Andalucía de Fitur. En el que Sus Majestades han querido dejar testimonio de su "dolor compartido con todos los españoles y visitantes a la feria ante la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz, Córdoba".

A este encuentro asisten 10.000 empresas de 161 países, 111 de ellos con representación oficial y acoge 967 expositores.

Los reyes retoman su agenda

Los reyes han retomado su agenda oficial prevista después del funeral de la Princesa Irene de Grecia, que reunió a la familia real en Atenas. Y tras su visita ayer a Adamuz, hasta donde quisieron desplazarse para estar con los heridos del accidente y arropar a los familiares de las víctimas.

Machos stands vacíos

Renfe, Iryio y otras ferroviarias han suspendido su presencia en la feria. Igual que otras empresas y muy especialmente instituciones andaluzas.

El expositor de Huelva, de dónde son muchas de las víctimas del accidente, se encontraba lleno de flores y velas en recuerdo por los fallecidos.

