El rey emérito llega a Sanxenxo en medio de la tormenta por la publicación de sus memorias

El rey emérito ha aterrizado en el aeropuerto de Peinador, en Vigo, en torno a la 13 de la tarde y lo ha hecho me medio de la tormenta. Real y figurada. Por un lado, el temporal de lluvia y viento que está azotando Galicia y que pone en jaque la celebración de las regatas del fin de semana para las que Juan Carlos de Borbón se traslada a la localidad de Sanxenxo. Por otro, la tormenta que ha generado la publicación de sus memorias.

'Reconciliación' es el título de un libro en el que el rey ha querido contar su historia a su manera, y en el que ha dejado un buen número de titulares en los que no ha quedado nadie por nombrar. Desde su mujer la Reina Sofía, a su hijo -especialmente el Rey Felipe VI-, su relación con su nuera la Reina Letizia… Ha habido de todo y para todos. El libro se ha publicado hoy en Francia y llegará a España a principios de diciembre, aunque ya en estas ofrendas horas ha sido desgranado. No sin esfuerzo, porque cada página parece abrir un sinfín de debates y teorías.

Mientras tanto, Don Juan Carlos, casi ajeno al revuelo, ha seguido con su vida y su actividad habitual. Actividad habitual aunque no en Abu Dabi, su actividad cuando visita nuestro país. Se ha desplazado precisamente en el día de hoy hasta Sanxenxo, con motivo de la celebración de las regatas de la que sigue siendo su gran pasión: la vela. Este fin de semana se termina la temporada y el emérito no ha faltado a su cita con el mar.

Gran expectación mediática para recibirle

Tampoco han querido perdérselo todos los medios de comunicación que han hecho guardia durante horas ante la casa de Pedro Campos, su amigo y habitual anfitrión en Sanxenxo, para tratar de captar la primera imagen, las primeras palabras o cualquier gesto que pudiera dar muestra de cómo está llevando el ex monarca la expectación creada.

Tras aterrizar en el aeropuerto de Vigo, se ha trasladado directamente a su marisquería de referencia, la que acoge sus comidas o cenas con sus amigos y familiares cuando visita Galicia. Aunque no hemos conocido -todavía- en qué ha consistido el menú, sin duda habrá disfrutado de los mejores productos del mar propios del D’Berto, en O Grove, localidad muy próxima a Sanxenxo.

Comida en O Grove, sobremesa larga y llegada a casa de Campos

La comida se alargó hasta cerca de las 18 de la tarde, cuando abandonó el restaurante con su sonrisa y buen gesto habitual hacia quienes le esperaban en la puerta. Los periodistas le preguntaron cómo se encontraba y también si tiene ganas de volver a España. "Muchas", ha asegurado a lo lejos.

De allí directo a la casa de Campos donde ha saludado también a la prensa concentrada a las puertas pero sin bajar la ventanilla ni hacer comentarios. Si tiene pensado hacerlo o no durante estos días es una incógnita. Habrá que esperar. Su visita se alargará al menos hasta el próximo sábado. Y se prevé que, además de para las regatas, haya tiempo para reuniones sociales y para recibir a familiares. Recordemos que su hija Elena es una habitual de estas citas y que en su última visita incluso su nieta Irene Urdangarín se acercó a abrazar a su abuelo. Muchos días todavía por delante. Muchos frentes abiertos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.