Resultados Elecciones Extremadura 2025: conoce el recuento de votos en Mérida

Hoy domingo 21 de diciembre más de 890.000 ciudadanos acuden a las urnas para elegir a los miembros de la Asamblea de Extremadura y configurar el nuevo gobierno de la comunidad.

Estas elecciones adelantadas (las últimas se celebraron en el 2023) son el resultado de no lograr los acuerdos necesarios para aprobar los presupuestos.

Desde aquí podrás seguir los resultados de las elecciones de Extremadura 2025 en el municipio de Mérida en tiempo real y conocer al momento cómo va el escrutinio, la participación, y el recuento de votos de tu localidad.

Elecciones a la A. de Extremadura de 21 D Elecciones a la Asamblea de Extremadura de 21 D ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 14:21 Extremadura

Badajoz

Mérida DATOS 2023 Partido % Votos NEX 0 0 PACMA 0 0 PP 0 0 Cs 0 0 MUNDO+JUSTO 0 0 JUNTOS-LEVANTA 0 0 PODEMOS-IU-AV 0 0 PSOE 0 0 VOX 0 0 UED-SyT 0 0 Resumen del escrutinio: Participación: 0% -63.4 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Conoce al detalle y en tiempo real la participación, los votos contabilizados y otro datos importantes de tu localidad como el número de abstenciones o los votos en blancos y nulos.

También podrás comparar los datos actuales de la jornada de hoy 21 de diciembre de 2025 con los resultados de las últimas elecciones autonómicas celebradas en 2023 y así ver en directo los cambios que se vayan produciendo.

Y si quieres saber más datos de las elecciones de Extremadura 2025, también podrás navegar por el resto de municipios de cada provincia y ver el estado del mapa general de votos, para así saber quién ha ganado las elecciones autonómicas en Extremadura según vaya avanzando el escrutinio y los posibles pactos electorales.

Candidatos Elecciones Extremadura

Entre los principales candidatos que representarán a los partidos políticos de la región estarán la presidenta de la Junta, María Guardiola, del PP, Miguel Ángel Gallardo, actual secretario general del PSOE extremeño, Óscar Fernández de Vox e Irene de Miguel de Unidas por Extremadura - Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde.

Mayoría absoluta y Presidente de la Junta de Extremadura

Se eligen un total de 65 escaños en las circunscripciones de la provincia de Badajoz, donde son 36 y 29 en Cáceres. Se necesita una mayoría absoluta de 33 escaños para investir líder de la Junta de Extremadura en la primera votación.

