SONDEO ELECCIONES GALICIA 2020: Alberto Núñez Feijóo (PP) vencería hoy en las elecciones gallegas con entre 37 y 40 escaños, lo que no le garantiza la mayoría absoluta situada en 38 escaños, según el sondeo publicado por la TVG, que apunta que el BNG sería segunda fuerza (19-22 escaños) por delante de los socialistas (12-14). Según la encuesta a pie de urna de GFK para el ente público autonómico, Galicia en Común-Anova Mareas se quedaría con dos actas y Vox, Ciudadanos y Marea Galeguista no obtendrían representación en los comicios gallegos. Todavía no conocemos los primeros resultados.