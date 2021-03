Este viernes arrancan las restricciones por Semana Santa en todas las comunidades con el fin de evitar la llegada de una cuarta ola del coronavirus, mientras que los indicadores siguen aumentando en España. Canarias es la única comunidad que no aplicará el cierre perimetral por su condición de isla, ya que Baleares -también exenta en un principio- decidió hace unos días aplicar el confinamiento del archipiélago, aunque no para extranjeros. No obstante, algunas islas canarias, como Gran Canaria o Tenerife, entran en nivel 3 de alerta por la subida de contagios, lo que implica el cierre de esas zonas, además del toque de queda desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana.