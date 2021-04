Restricciones por coronavirus hoy: Madrid, Cataluña, Galicia, Andalucía y últimas noticias de la vacuna del COVID-19, en directo

Sobre la gestión de la pandemia del coronavirus y los contagios en la hostelería, Isabel Díaz Ayuso candidata a la presidencia de la comunidad de Madrid, afirma que "eso no es así. Cuanto más cierras la hostelería y el ocio las personas tienden a verse de manera ilegal en otros sitios. Yo no lo he justificado jamás pero todos hemos tenido 19 y 20 años y un día que no salías era un drama."