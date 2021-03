Coronavirus en España hoy: Nuevas restricciones, Semana Santa y última hora de la vacuna contra el COVID-19, en directo

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha pedido "disculpas" a los comerciantes y a los hosteleros y ha considerado que no son "no son culpables ni responsables". Vara ha indicado que "me siento muy cerca de ellos", horas después de que el Consejo de Gobierno extendiera las restricciones acordadas para el puente de San José y la Semana Santa a todo el periodo comprendido entre el 17 de marzo y el 9 de abril al subir la incidencia acumulada de la Covid-19.