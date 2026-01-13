La Reina doña Sofía aplaza dos actos de agenda por el empeoramiento del estado de salud de su hermana

El empeoramiento en los últimos días del estado de salud de la hermana de la reina Sofía ha hecho que esta aplace los actos que tenía previstos en su agenda para esta semana.

La princesa Irene es la hija menor de los reyes helenos Pablo y Federica de Grecia, vive en Zarzuela junto a su hermana y desde hace un tiempo presenta un delicado estado de salud que el pasado mes de noviembre la llevó a abandonar la vida pública.

Doña Sofía para poder estar al lado de su hermana ha aplazado dos actos que tenía previstos en Las Palmas de Gran Canaria. Este miércoles la madre de Felipe VI iba a recibir el 'Premio Gorila 2024', una de las distinciones medioambientales internacionales más prestigiosas.

La madre del rey iba a ser galardonada por su compromiso con la conservación de la biodiversidad. Al día siguiente, también en la isla iba a ser investida doctora honoris causa por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.

Este nombramiento había suscitado cierta polémica ya que alrededor de veinte profesores firmaron un escrito en contra según publicó Canarias 7. En el texto lo que evidenciaban eran la "función pública vinculada a la representación institucional" de la reina emérita, "no al desarrollo del saber ni a la promoción de la cultura científica".

La princesa Irene sufre una enfermedad cognitiva desde hace un tiempo y la última vez que apareció públicamente fue el 7 de febrero de 2025 en la boda de su sobrino, el príncipe Nicolás de Grecia, con Chrysi Vardinogiannis en Atenas. A esa celebración asistió con silla de ruedas y la reina emérita estuvo en todo momento pendiente de ella.

