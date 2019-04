Ramón Espinar: "Sánchez ha hecho el esfuerzo más grande de no gobernar que he visto en mi vida"

En opinión de Espinar "había una mayoría de cambio y progreso con programas y partidos que se parecían", que eran PSOE y Podemos, "pero no ha habido manera de llegar a un acuerdo". Considera que en política "hay responsabilidades y no culpas" y éstas "se dirimirán en las próximas elecciones". Además, insiste en que habrá elecciones porque "el PSOE no se ha atrevido a gobernar con su programa y ha hecho una oferta con el programa de Garicano".

