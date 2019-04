Rajoy, preguntado por una posible investidura en agosto: "Ojalá"

A LA SALIDA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Mariano Rajoy ha expresado, tras su reunión con Pedro Sánchez su deseo de que haya investidura en agosto: "ojalá, eso es lo que me dice esto..", dice el presidente en funciones señalando la cabeza. El jefe del Ejecutivo, sin embargo, matiza que todavía no sabe cuando será: "Francamente no lo sé". También ha indicado que intentará cambiar la posición de Ciudadanos con la reunión que mantendrá este miércoles con Albert Rivera.