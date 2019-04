Rajoy, sobre Cataluña: "Estoy dispuesto a buscar fórmulas que acomoden la necesaria solidaridad interterritorial"

DURANTE SU DISCURSO DE INVESTIDURA

Cataluña también ha tenido presencia en el discurso de Mariano Rajoy. "Mantengo mi disposición al diálogo y a la cooperación con la Generalitat de Cataluña. He procurado dar respuesta a las necesidades reales de los catalanes porque lo que les atañe me incumbe y me importa. Estoy dispuesto a buscar fórmulas que acomoden mejor la necesaria solidaridad interterritorial, pero el primer paso hacia soluciones que sean más justas pasa por el respeto a la legalidad y a los derechos de todos los españoles".